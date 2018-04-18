Народный депутат Михаил не смог сказать, что Россия оккупировала Крым, переложив ответственность за это на нынешнюю украинскую власть.

На заседании в деле о госизмене Януковича прокурор Руслан Кравченко спросил свидетеля, признает ли тот, что Крым оккупировала и ее Вооруженные силы, передает со ссылкой на .

Оба адвоката Януковича протестовали против этого вопроса. Председательствующий судья Владислав Девятко попросил у Добкина извинения за поведение участников процесса.

После дискуссии судья резюмировал: "Прокурор, повторите в третий раз вопрос".

Кравченко снова его огласил.

"Я признаю Крым территорией Украины... Но хочу сказать: пока президентом был Янукович, я в Крым ездил каждый год. Как только и.о. стал , потом президентом стал Порошенко, я потерял возможность ездить в Крым", - ответил .

Народный депутат Михаил выразил желание свидетельствовать по делу о государственной измене Виктора Януковича. На заседание прибыл с опозданием в полтора часа из-за визита в другой суд, где должен был взять на поруки подозреваемого в разгоне Евромайдана генерала Александра Щеголева.

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