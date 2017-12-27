По данным Укргидрометцентра, в Киеве до конца суток 27 декабря прогнозируется туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает

"В ближайший час и до конца суток 27 декабря синоптики прогнозируют в столице туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве 27 декабря спрогнозировали "плюсовую" температуру.

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