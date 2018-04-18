Отравляющее вещество, которое якобы использовали при покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производили в США, там оно запатентовано в качестве химоружия, заявил представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Выступая на заседании исполнительного совета организации, постпред продемонстрировал документ ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office), датированный 1 декабря 2015 года.

Он также указал на то, что ведомство ранее обращалось к российской стороне с просьбой проверить "патентоспособность изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т.Рубином".

В документе говорилось о разработке специальной пули с емкостью для отравляющих веществ. Постпред пояснил, что боеприпас предполагалось снаряжать бинарными компонентами, которые начинают взаимодействовать друг с другом при ударе.

"По крайней мере одной из активных субстанций, которой может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и, внимание, агенты, относящиеся к типу "Новичок", — процитировал свидетельство Шульгин.

Постпред подчеркнул, что подобная формулировка свидетельствует о том, что в США разрабатывали и патентовали вещества типа "Новичок".

"И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года", — уточнил дипломат.

Он отметил, что поиск в электронном ресурсе google.patents.com по ключевому слову "Novichok" выдает более 140 различных патентов, связанных с "использованием и защитой от воздействия боевого отравляющего вещества этого типа.

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