Министерство социальных отношений Челябинской области объявило о закрытии Лазурненской школы-интерната для детей-сирот.

Поводом для закрытия интерната послужила чрезвычайная ситуация с ограничением подачи воды в учреждение, информирует svodka.net.

Ранее бывшие воспитанники рассказали о систематических изнасилованиях в интернате, к которым были причастны воспитатели детдома.

Очевидно, что проблема с водой стала лишь формальным поводом для закрытия. Расформировать интернат собирались именно из-за ЧП с насилием детей. Правозащитники по этому поводу высказали мнение, что детей таким образом хотят просто спрятать, чтобы не было нормальной возможности разбираться с фактами насилия.

Информация об изнасилованиях детей в Лазурненской коррекционной школе-интернате появилась в феврале 2018 года. Как рассказали СМИ приемные родители бывших воспитанников, к насилию были причастны четверо педагогов и посетители интерната.

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Директор интерната была уволена. Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о насильственных действиях сексуального характера и о халатности; обвиняемыми по второму делу могут стать чиновники управления соцзащиты.

СК после проверки в отношении воспитателей интерната заявил, что они проходят по делу об изнасилованиях только как свидетели. На время следствия они были отстранены от работы.

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