Фото, на котором канцлер Германии Ангела Меркель совершает покупки в супермаркете, обнародовал на своей странице в Facebook сотрудник Министерства внутренних дел Украины Денис Ярославский. В марте Меркель стала канцлером в четвертый раз Фото: ЕРА ."Вот прислал товарищ, смотрю я и думаю – где пресса? Где блогеры, которые это пиарят? Где государственная охрана и почему это не обсуждают в немецких лентах Facebook? Наверное, потому, что европейские политики, в отличии от наших, считают себя обычными гражданами", – написал Ярославский. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2011819155812185&id=100009523613366 14 марта руководитель "Христианско-демократического союза" Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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