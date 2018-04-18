Погода, Новости, загрузка...
В сети появилось фото, как Меркель посетила супермаркет
18.04.2018 19:52
Фото, на котором канцлер Германии Ангела Меркель совершает покупки в супермаркете, обнародовал на своей странице в Facebook сотрудник Министерства внутренних дел Украины Денис Ярославский. В марте Меркель стала канцлером в четвертый раз Фото: ЕРА ."Вот прислал товарищ, смотрю я и думаю – где пресса? Где блогеры, которые это пиарят? Где государственная охрана и почему это не обсуждают в немецких лентах Facebook? Наверное, потому, что европейские политики, в отличии от наших, считают себя обычными гражданами", – написал Ярославский.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2011819155812185&id=100009523613366
14 марта руководитель "Христианско-демократического союза" Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить