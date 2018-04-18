Фото, на котором канцлер Германии Ангела Меркель совершает покупки
в супермаркете, обнародовал на своей странице в Facebook сотрудник
Министерства внутренних дел Украины Денис Ярославский. В марте
Меркель стала канцлером в четвертый раз Фото: ЕРА ."Вот прислал
товарищ, смотрю я и думаю – где пресса? Где блогеры, которые
это пиарят? Где государственная охрана и почему это не обсуждают в
немецких лентах Facebook? Наверное, потому, что европейские
политики, в отличии от наших, считают себя обычными
гражданами", – написал Ярославский.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2011819155812185&id=100009523613366
14 марта руководитель "Христианско-демократического союза" Меркель
стала канцлером Германии в четвертый раз.
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