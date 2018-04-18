Представители органа расследования не упоминали во время заседания Печерского райсуда Киева, что арест снимается со счетов компаний, причастных к сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александра, отметили в пресс-службе суда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Печерский суд принял решения 16 февраля и 2 апреля Фото: Печерський районний суд м. Києва - прес-служба / Facebook Речь идет об отмене ареста счетов девяти фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум". Решения были приняты 16 февраля и 2 апреля."Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования, данная фамилия не указывалась. Кроме того, эта информация не озвучивалась и присутствовавшими в судебном заседании представителями органа расследования", – подчеркнули в пресс-службе суда.В Печерском суде также отметили, что по поводу повторного ареста средств, "как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях", правоохранительные органы не обращались. https://www.facebook.com/Pecherskcourt/posts/753184024876614 27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском банке развития". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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