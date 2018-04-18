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Печерский суд о снятии ареста со счетов компаний сына Януковича: Данная фамилия ни в каких документах не указывалась
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18.04.2018 20:00
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Представители органа расследования не упоминали во время заседания
Печерского райсуда Киева, что арест снимается со счетов компаний,
причастных к сыну экс-президента Украины Виктора Януковича
Александра, отметили в пресс-службе суда. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Печерский суд принял
решения 16 февраля и 2 апреля Фото: Печерський районний суд м.
Києва - прес-служба / Facebook Речь идет об отмене ареста счетов
девяти фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А",
"Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами
"ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".
Решения были приняты 16 февраля и 2 апреля."Сообщаем, что ни в
каких документах, предоставленных в суд органом досудебного
расследования, данная фамилия не указывалась. Кроме того, эта
информация не озвучивалась и присутствовавшими в судебном заседании
представителями органа расследования", – подчеркнули в
пресс-службе суда.В Печерском суде также отметили, что по поводу
повторного ареста средств, "как это происходит практически в
ежедневной практике органов следствия в подобных случаях",
правоохранительные органы не обращались.
https://www.facebook.com/Pecherskcourt/posts/753184024876614
27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес
"Всеукраинский банк развития" Александра Януковича к категории
неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет
разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".14 октября
2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам
человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В
результате сын экс-президента потерял право собственности на 100%
акций.Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал
снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском
банке развития".
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