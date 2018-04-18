В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 20 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает

Как отметили в пресс-центре, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты “Бутовка”.

“82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил близко Песков. Также из гранатометов соперник открывал огонь по защитникам Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки. Кроме этого, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов — близко Невельского и Талаковки, стрелкового оружия — в районе Лебединского, Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, а неподалеку Гнутово — велся снайперский огонь”, - говорится в сообщении.

На Луганском направлении, по данным пресс-центра, боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганским, а снайперское оружие — близко Майорска и Новгородского.

“В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и была оказана квалифицированная медицинская помощь”, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 45 обстрелов позиций сил АТО.

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