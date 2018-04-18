«В свой четвертый и, вероятно, последний срок Путин будет стремиться утвердиться в роли лидера, который вернул России международное величие, стабилизировал экономику и повысил уровень жизни в городах», — пишут научный сотрудник кафедры истории в Цюрихском университете Филипп Касула и доцент кафедры международных отношений в Кентском университете Камиль-Рено Мерлен в статье для The Washington Post.

Напористая внешняя политика Путина пользуется популярностью внутри страны. Однако она втянула Россию в трудности, которые могут свести эту слава на нет. Авторы статьи предлагают рассмотреть ключевые международные проблемы, способные сыграть определяющую роль в том, каким Россия запомнит Путина, информирует svodka.net.

Прежде только Касула и Мерлен указывают на разрушенные отношения с Соединенными Штатами.

«После холодной войны Россия была слишком слаба, чтобы сформировать сколь-нибудь подлинно партнерские отношения, и в результате США оказались единственной в мире военной сверхдержавой», — говорится в статье.

«Путин на протяжении десятилетия критиковал американскую однополярность, — пишут аналитики. — Под его руководством российские вооруженные силы совершали зарубежные интервенции, а «фабрики троллей» предположительно вмешивались в выборы в других странах».

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Трудно понять, как Россия восстановит отношения с США, если Путин этого, конечно, хочет, отмечают эксперты. «Сейчас Россия, похоже, увязла в дорогостоящей и длительной конфронтации с США и их союзниками, что некоторые наблюдатели называют новой холодной войной. Чтобы оставить положительное наследие, Путину, вероятно, понадобится признание со стороны США и снятие санкций, что позволило бы российской экономике развиваться», — считают авторы статьи.

Еще одной проблемой Касула и Мерлен называют украинский кризис. Эти события стали определяющими в отношениях России со странами ЕС. Путин дал Западу понять, что постсоветское пространство — сфера интересов России, неприкосновенная для НАТО и ЕС.

«Такой подход обострил отношения с Европой и самой Украиной. Более того, Кремль теперь должен доказать крымчанам, россиянам и украинцам, что Крыму лучше быть вместе с Россией, чем с Киевом. Это может потребовать больших инвестиций в то время, когда другим регионам, таким как Северный Кавказ, тоже нужны федеральные субсидии, а Россия сталкивается с западными санкциями и ее экономика растет лишь незначительно», — отмечается в статье.

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«Очевидно, что большинство россиян будут рассматривать присоединение Крыма как одно из определяющих достижений Путина. Но если это будет означать потерю значимых связей с Украиной и ЕС, а также экономическое бремя, они могут счесть цену слишком высокой», — полагают аналитики.

Касула и Мерлен переходят к третьему пункту — сирийской кампании. «В то время как связи с Западом распались, Россия улучшила отношения с другими регионами мира, что некоторые называют поворотом России на Восток», — комментируют эксперты. Наиболее примечательно, по их словам, то, что Россия резко переформатировала свою позицию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

Первая постсоветская военная интервенция России за пределами бывшего СССР — не просто спасение зависимого режима, подчеркивают авторы статьи: «Цель Путина — восстановить Россию в роли мирового игрока и силы, с которой следует считаться при любом сценарии по разрешению конфликтов на Ближнем Востоке».

«Российское вмешательство в сирийский конфликт в результате может быть одним из крупнейших достижений Путина на мировой арене, но только если интервенция не окажется слишком затратной в экономическом и дипломатическом плане и если сирийский режим будет довольно стабилен, чтобы удержаться в обозримом будущем», — пишут аналитики.

«Трудно понять, как Путин распутает узлы этих конфликтов, каждый из которых может подорвать его репутацию внутри страны», — заключают Касула и Мерлен.

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