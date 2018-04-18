Раненого пенсионера госпитализировали в больницу города Торецк. Полиция начала досудебное расследование по факту теракта Фото: МВС України / Facebook Отмечается, что пенсионер, 1940 года рождения, получил ранение в собственном дворе сегодня около 15:30. Мужчина был госпитализирован в больницу города Торецк. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия.Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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