Раненого пенсионера госпитализировали в больницу города Торецк.
Полиция начала досудебное расследование по факту теракта Фото: МВС
України / Facebook Отмечается, что пенсионер, 1940 года рождения,
получил ранение в собственном дворе сегодня около
15:30. Мужчина был госпитализирован в больницу города
Торецк. По предварительной информации, боевики обстреляли
населенный пункт из стрелкового оружия.Сведения о событии внесены в
Единый список досудебных расследований по ч.1 ст.258 Уголовного
кодекса Украины (террористический акт).Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим
прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного
соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась,
что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30
марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира