Национальный банк Украины подвел итоги первого этапа конкурса "Лучшая монета Украины в 2017 году". Об этом НБУ сообщает в Facebook, передает

Так, во второй этап конкурса попали такие пять памятных монет 2017 года:

— “Косивская роспись” (в номинациях “Лучшая монета года”, “Уникальное идейное решение”, “Лучшее художественное решение”);

— “Колесо жизни” (в номинациях “Лучшая монета года”, “Уникальное идейное решение”, “Лучшее художественное решение”);

— “Перегузня” (в номинации “Лучшая монета года”);

— “К 100-летию событий Украинской революции 1917 — 1921 годов” (в номинации “Уникальное идейное решение”);

— “500-летие Реформации” (в номинации “Лучшее художественное решение”).

Напомним, Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”.

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