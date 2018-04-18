|"Лучшая монета страны": в НБУ показали "конкурсантов"
|18.04.2018 20:10
|
Национальный банк Украины подвел итоги первого этапа конкурса "Лучшая монета Украины в 2017 году". Об этом НБУ сообщает в Facebook, передает
Так, во второй этап конкурса попали такие пять памятных монет 2017 года:
— “Косивская роспись” (в номинациях “Лучшая монета года”, “Уникальное идейное решение”, “Лучшее художественное решение”);
— “Колесо жизни” (в номинациях “Лучшая монета года”, “Уникальное идейное решение”, “Лучшее художественное решение”);
— “Перегузня” (в номинации “Лучшая монета года”);
— “К 100-летию событий Украинской революции 1917 — 1921 годов” (в номинации “Уникальное идейное решение”);
— “500-летие Реформации” (в номинации “Лучшее художественное решение”).
Напомним, Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”.