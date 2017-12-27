Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт

С сегодняшнего дня в пунктах пропуска на российско-украинской границе начал работать в тестовом режиме биометрический контроль для граждан РФ. Об этом сообщает ТСН, информирует еizvestia.com.

Целью тестирования является подготовка украинских пограничников к запланированному на 1 января 2018 года масштабному введению системы фиксации биометрических данных. Она заработает с нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах.

30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Кабинет Министров должен внести Россию в список государств миграционного риска.

Новый порядок въезда заработает с 1 января 2018 года. Для пересечения границы граждане стран, представляющих угрозу для Украины, должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, биометрические данные снимут пограничники).

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1 сентября Порошенко пояснил, что порядок биометрического контроля будет осуществляться в три этапа.

«Первый – человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно, база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй – непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий – фиксация человека в месте, где он планирует находиться», – рассказал президент.

24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе данных Интерпола и Европола.

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26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы.

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