Пенсионер на Тернопольщине напоил алкоголем свою десятилетнюю соседку. После этого затащил ее в свое жилье, раздел и пытался вступить с ней в половые сношения.

70-летний мужчина напоил пятиклассницу и затянул к себе домой, в результате сам попал на операционный стол, передает со ссылкой на .

17 апреля бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1948 года с двумя проникающими ножевыми ранениями. У пострадавшего - ранение живота с повреждением внутренних органов и порез ноги. Пенсионер, истекая кровью, пришел к бывшей жене, которая и вызвала медиков.

Детские крики услышали женщины. Подойдя к дому, они увидели обнаженного деда и малолетнюю. Одна из них побежала сообщить о ситуации маме девочки, которая живет неподалеку.

Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь. Оттянув дочь, схватила нож и нанесла ранения обидчику. После этого забрала пятиклассницу домой и вызвала полицию и скорую. Раненый мужчина сумел дойти до бывшей жены, которая также вызвала медиков.

Девочку забрали в реанимацию. Следов изнасилования на ней медики не обнаружили, только синяки на руках в области запястья. С ней общаться психологи. Мужчину прооперировали, но в сознание он еще не пришел.

Маму девочки задержали. Правоохранители решают вопрос и об открытии уголовного производства для пенсионера о развращении несовершеннолетних. Продолжается следствие.

В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.Мужчина затащил в недострой и изнасиловал, а затем скрылся.

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