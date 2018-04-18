|Мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнюю и попал в больницу
|18.04.2018 20:16
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Пенсионер на Тернопольщине напоил алкоголем свою десятилетнюю соседку. После этого затащил ее в свое жилье, раздел и пытался вступить с ней в половые сношения.
70-летний мужчина напоил пятиклассницу и затянул к себе домой, в результате сам попал на операционный стол, передает со ссылкой на .
17 апреля бригада скорой помощи доставила в больницу мужчину 1948 года с двумя проникающими ножевыми ранениями. У пострадавшего - ранение живота с повреждением внутренних органов и порез ноги. Пенсионер, истекая кровью, пришел к бывшей жене, которая и вызвала медиков.
Детские крики услышали женщины. Подойдя к дому, они увидели обнаженного деда и малолетнюю. Одна из них побежала сообщить о ситуации маме девочки, которая живет неподалеку.
Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь. Оттянув дочь, схватила нож и нанесла ранения обидчику. После этого забрала пятиклассницу домой и вызвала полицию и скорую. Раненый мужчина сумел дойти до бывшей жены, которая также вызвала медиков.
Девочку забрали в реанимацию. Следов изнасилования на ней медики не обнаружили, только синяки на руках в области запястья. С ней общаться психологи. Мужчину прооперировали, но в сознание он еще не пришел.
Маму девочки задержали. Правоохранители решают вопрос и об открытии уголовного производства для пенсионера о развращении несовершеннолетних. Продолжается следствие.
В в Деснянском районе неизвестный изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся.Мужчина затащил в недострой и изнасиловал, а затем скрылся.