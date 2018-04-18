Общая сумма доходов в поданных декларациях за 2017 превышает почти на 60 %

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Почти половину задекларированных сумм (377 млн грн) это доход, полученный гражданами в дар или наследство.

Об этом сообщил начальник Главного управления ДФС в Одесской области Глеб Милютин.

«За три месяца текущего года гражданами Одесской области подано около 13 тыс налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 816 млн грн, что почти на 60% превышает показатель 2017 года «, — сообщил Милютин.

Также гражданами задекларированные значительные суммы от продажи движимого или недвижимого имущества (82 млн грн), при получении иностранных доходов (3,0 млн грн) и других доходов (121,4 млн грн).

По его словам, к оплате уже задекларировано 24 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 1,7 млн грн больше, чем за подобный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно уплате, составляет 3,9 млн грн.

Стоит отметить, что получить консультацию по вопросам декларирования доходов граждане можно обратившись к одному из 23 стационарных Центров обслуживания плательщиков и Мобильного центра обслуживания, действующих в Одесской области.

Источник:Комментарии

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