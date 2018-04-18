В вопросе освобождения заложников пока нет прогресса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко, передает

"В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним инфо, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, причастных к действиям минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции - для результата", - заявила Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что Российская Федерация не проявляет никакого интереса к своим гражданам, которых удерживают в Украине.

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