Представитель РФ в совете директоров платежной системы SWIFT Эдди Астанин отметил, что позиция SWIFT "очень последовательная и профессиональная". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Представители SWIFT говорят, что не ответят на попытки давления Фото: SWIFT Community / Facebook "SWIFT не будет отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети", – заявил он.Астанин отметил, что позиция SWIFT "очень последовательная и профессиональная", и это "вызывает глубокое уважение со стороны сообщества".По данным источников российского издания РБК, в Кремле допускают, что США с помощью новых санкций отключат РФ от SWIFT.Планировать действия в случае реализации такого сценария российские власти начали еще до публикации в январе "кремлевского доклада", уточнили собеседники издания.Постпред США в ООН Никки Хейли заявляла, что американское министерство финансов 16 апреля объявит о новых санкциях против РФ и Ирана в связи с поддержкой сирийских властей. Однако о новых ограничениях так и не было объявлено.По данным The Washington Post, вечером 15 апреля президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых ограничительных мер. Глава Белого дома якобы пояснил советникам по национальной безопасности, что недостаточно изучил очередной санкционный пакет.Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки swift что новых издания сша Теги: мир