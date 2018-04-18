Футболист хочет возмещения 1326242 гривен компенсации

Об этом сообщил адвокат игрока Виктор Фоменко в интервью Футбол 24 . По его словам, Гармаш уже подал в суд на коммунальное предприятие, которое обслуживало паркинг, на котором в декабре 2017 года был расстрелян его автомобиль.

Футболист хочет возмещения 1326242 гривен компенсации.

Гармаш ставил свой автомобиль на платном паркинге, на территорию которого нельзя заходить посторонним. В день, когда автомобиль Гармаша был расстрелян, паркинг охранял один человек, хотя входов на него - четыре. С камер видеонаблюдения был сделан вывод, что расстрел автомобиля произошел в территории паркинга.

В декабре прошлого года в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль игрока киевского Динамо . Инцидент произошел на подземном паркинге на Днепровской набережной.

В результате инцидента никто не пострадал. СМИ сообщали, что автомобиль полузащитника Динамо расстреляли за долги. Сам Гармаш эту информацию опроверг.