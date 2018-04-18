Украина намерена в этом году подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск о нарушении прав украинских политзаключенных в России. Об этом в интервью "Украинским Новынам" сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает со ссылкой на .

По его словам, на рассмотрении ЕСПЧ находятся 5 исков "Украина против России", и планирует подать еще несколько. При этом Лищина отказался раскрывать суть исков и их тематику.

"На самом деле, у нас в этом году уже запланирован не только 6-й, но несколько других исков. Но подробности о них мы пока не раскрываем, поскольку сейчас в процессе активного сбора информации и раскрывать содержание планируемых исков пока рано. Что уже может быть озвучено – это работа над 6-м иском - он касается украинских политзаключенных. Сейчас мы собираем информацию, формируем заявление", - сообщил чиновник.

В то же время, Лищина рассказал о тех исках, которые уже находятся на рассмотрении суда. Так, из 5 уже поданных дел, 2 дела касаются нарушения прав человека в Крыму, а именно нарушений в ходе аннексии в 2014 году и нарушений после этого в 2015-16 годах; еще 2 дела касаются Донбасса, тоже отдельно нарушения 2014-го года и последующих 2015-16 годов. А 5-е дело касается вывоза детей, которых вывезли с оккупированных территорий в Россию, а затем, вернули, но заявление в ЕСПЧ уже было подано.

Лищина также рассказал о ходе рассмотрения этих дел Европейским судом и о том, кто представляет интересы Украины. По словам замминистра, в прошлом году Украина передала два пакета документов, касающихся событий в Крыму в 2014 году, по первым двум искам.

"Также в 2017 году мы взяли в команду английского барристера (адвокаты наивысшего ранга в Великобритании. - ред.) Бена Эммерсона, королевского адвоката. Он специалист именно в вопросах нарушения прав человека в ходе вооруженных конфликтов", - сообщил Лищина, отметив, что за услуги двух юристов юриста наша страна заплатила около 140 тыс. долларов.

Замминистра также подчеркнул, что решение нанять Эммерсона было продиктовано тем, что этот адвокат специализируется на делах о вооруженных конфликтах, в частности против , а также представлял интересы семьи отравленного в Лондоне российского разведчика Александра Литвиненко.

Кроме того, Лищина сообщил, что официально российская сторона не предоставила своих свидетелей по делу, однако уже запрашивает видеоконференцию, мотивируя свое ходатайство тем, что свидетели имеют "особый статус", но не уточняет их личностей.

При этом, подчеркнул замминистра юстиции, в спорах с Украиной России не удастся свести рассмотрение к тому, что ЕСПЧ откажет в исках, как неприемлемых (такие попытки были в споре "Грузия против России"-ред.), поскольку суд не может принять такое решение в межгосударственных спорах.

Напомним, ранее Лищина сообщил, что в ЕСПЧ находятся более 4,2 тыс. дел по событиям в Крыму и на Донбассе.

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