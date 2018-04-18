Раненого пенсионера госпитализировали в больницу города Торецка.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция начала
досудебное расследование по факту теракта Фото: МВС України /
Facebook Отмечается, что пенсионер 1940 года рождения получил
ранение в собственном дворе сегодня около 15.30. Мужчина был
госпитализирован в больницу города Торецка. По предварительной
информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового
оружия.Сведения о событии внесены в Единый список досудебных
расследований по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины
(террористический акт).Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны
уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни
разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя
контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие
на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики
нарушили его в первые сутки.
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