спрогнозировал среднегодовой курс гривны на 2019, 2020 и 2021 годы.

В проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы говорится, что в следующем году доллар в среднем будет стоить 30,5 грн, передает со ссылкой на .

В 2020-м курс доллара установят на уровне 31,4 грн.

В 2021 году доллар в среднем подорожает на 40 коп. Будет стоить 31,8 грн за долл.

В то же время в госбюджете-2018 заложен среднегодовой курс доллара на нынешний год 29,3 грн.

Украины на 18 апреля установил курс доллара на уровне 26,08 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 4 коп. Стоит 32,23 грн. Курс российского рубля - 42 коп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира