ПМР — это в первую очередь план и проект Кремля, и его просто так никто в Москве ни молдаванам, ни украинцам не подарит.

С настойчивой периодичностью из Кишинёва доносятся призывы к выводу из Приднестровья так называемых российских миротворцев в составе двух батальонов численностью чуть более полутора тысяч человек. И на этот раз в столице Молдовы готовят полноценный план урегулирования данного конфликта и, что удивительно, в ПМР совсем не против его обсудить. И это более чем удивительно, ведь данный план подразумевает вывод из ПМР российских военных и техники, информирует svodka.net.

Присутствие российских солдат на границе с Украиной никогда не было добрым соседством, и после вторжения РФ на Донбасс в 2014 и аннексии Крыма это проблема стала актуальной, как никогда. Разумеется, Киев всячески поддерживает инициативы Кишинёва по урегулированию конфликта с ПМР и даже готов предоставить свою территорию для вывода личного состава российских войск из непризнанной республики в случае успешного переговорного процесса. Однако…

Каждый раз, когда я слышу о планах и проектах в отношении ПМР, звучащих из Кишинёва или Киева, я всегда удивляюсь тому, как в этих столицах забывают, что ПМР — это в первую очередь план и проект Кремля, и его просто так никто в Москве ни молдаванам, ни украинцам не подарит.

Приднестровье на сегодняшний день — это второй после оккупированной восточной Пруссии далекий форпост Российской Федерации, как максимально близкий к странам ЕС, так и имеющий непосредственное соприкосновение с Украиной в целом и Одесской областью в частности. Через него Кремль может оказывать влияние на регион — политическое, социально-общественное и морально-психологическое.

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Приднестровье — это не только военная угроза для Украины, но и пропагандистская площадка, с которой ведется вещание российского ТВ на часть Одесской области, до сих пор не охваченную украинским телевидением. Приднестровье — это отличный плацдарм для заброски в Украину диверсионных групп и снабжения сторонников русского мира. Приднестровье — это еще и источник контрабанды, перетекающей в Одесскую область.

И вот так просто, без сопротивления Кремль откажется от этого плацдарма, который холил и лелеял десятилетиями? Даже если в Тирасполе и начнут возникать какие либо настроения, способствующие урегулированию конфликта, то они очень быстро будут пресечены, а действующая власть заменена на временное правительство. И вот это может для ПМР стать наихудшим сценарием, ведь пускай и марионеточное, но действующее правительство непризнанной республики сохраняют какую никакую, а свободу действий. При централизованном управлении из Кремля эта республика и действительно будет уже из себя представлять абсолютную и непредсказуемую угрозу.

А потому – без иллюзий. Кремль ПМР так просто не отдаст, разве что эту территорию вернут в законные границы силой.

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Если же говорить о силе, то нынешние вооруженные формирования непризнанного Приднестровья суммарно насчитывают около 7-8 тысяч человек при некотором количестве бронетехники. Плюс к ним после официального вывода российского контингента может добавиться некоторое (любое) количество «ихтамнетов». Все это вполне может устроить если не полномасштабную войну, то, как минимум, крупную диверсию. И именно следовательно крупные силы украинской морской пехоты, береговой артиллерии и других частей ВСУ, превосходящие по всем статьям вооруженные силы «ПМР», дислоцируются в Овидиопольском районе, прикрывая направление от Тирасполя на Одессу.

Не стоит сбрасывать со счетов и возможность несчастного случая, диверсии или теракта на главном складе боеприпасов бывшего Западного Военного округа СССР, расположенном около поселка Колбасна на севере Приднестровья, под Рыбницей. Пару десятков лет назад там официально имелось 42 тысячи тонн боеприпасов. По официальным данным на 2012 год там оставалось от 19 500 до 22 тысяч тонн снарядов, патронов, ракет и гранат. Поскольку ликвидацией занимались российские военные, подсчитать точно, сколько же там осталось боеприпасов на самом деле, очень трудно.

Хотя можно предположить и куда более благоприятный для Украины, Одесской области и Молдовы сценарий. Россия, переживающая жесточайший кризис из-за дорогостоящих для нее военных операций в Сирии и на Донбассе, из-за наложенных на нее санкций, просто избавляется от «бесперспективных активов». А в том, что Приднестровье, по большому счету, бесперспективно — сомневаться не стоит. Потому что почти все граждане Приднестровья не только не хотят повторного разжигания очага войны у себя дома, но и давным давно обзавелись паспортами более цивилизованных государств — Украины, Молдовы, той же России или Румынии.

Так или иначе, но после вывода российских войск из Приднестровья следует ожидать усиления настроений решить «приднестровскую проблему» в Молдове как можно быстрее и не опасаясь международного резонанса. Хотя нынешнее правительство Молдовы Павла Филипа вряд ли пойдет на эскалацию именно силовой напряженности, предпочтя сценарий «мягкой» интеграции непризнанной республики в Молдову. Например, «соблазняя» жителей Приднестровья различными «плюшками» в виде безвизового режима с Евросоюзом (при условии наличия молдавского паспорта, разумеется), налоговых льгот и прочих стимулирующих факторов.

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