|На Донетчине в результате обстрела ранен пенсионер
|18.04.2018 20:34
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случай расследуется по ст. 258 Уголовного кодекса - террористический актВ поселке Новгородское Торецкого горсовета Донецкой области пенсионер 1940 года рождения был госпитализирован в среду с пулевым ранением руки.
Фото:112.ua
"Установлено, что житель прифронтового поселка получил ранения в собственном дворе сегодня около 15:30. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия", - говорится в сообщении на официальном сайте полиции Донецкой области.
Мужчину госпитализировали в больницу города Торецкое. На место выехала группа полиции для документирования последствий обстрела.
Полиция начала досудебное расследование по факту теракта. Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Напомним, что по состоянию на 18:00 среды в результате боевых действий также было ранен один военнослужащий украинской армии.
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