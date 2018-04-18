случай расследуется по ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт

"Установлено, что житель прифронтового поселка получил ранения в собственном дворе сегодня около 15:30. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия" , - говорится в сообщении на официальном сайте полиции Донецкой области.

Мужчину госпитализировали в больницу города Торецкое. На место выехала группа полиции для документирования последствий обстрела.

Полиция начала досудебное расследование по факту теракта. Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).