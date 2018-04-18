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На Донетчине в результате обстрела ранен пенсионер
18.04.2018 20:34
На Донетчине в результате обстрела ранен пенсионер
случай расследуется по ст. 258 Уголовного кодекса - террористический акт
В поселке Новгородское Торецкого горсовета Донецкой области пенсионер 1940 года рождения был госпитализирован в среду с пулевым ранением руки.
На Донетчине в результате обстрела ранен пенсионер Фото:112.ua

"Установлено, что житель прифронтового поселка получил ранения в собственном дворе сегодня около 15:30. По предварительной информации, боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия", - говорится в сообщении на официальном сайте полиции Донецкой области.

Мужчину госпитализировали в больницу города Торецкое. На место выехала группа полиции для документирования последствий обстрела.

Полиция начала досудебное расследование по факту теракта. Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, что по состоянию на 18:00 среды в результате боевых действий также было ранен один военнослужащий украинской армии.

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