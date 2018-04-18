Учёные предупреждают, что внезапная потеря веса может свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем. В том числе у человека может развиться онкологическое заболевание. Поэтому не стоит терять времени - если вы стали терять вес, бегите безотлагательно к врачу, чтобы выяснить причину, передает Newsyou.info.

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Оксфордского университета. Они выяснили, что потеря веса может быть симптомом ракового заболевания. В связи с этим врачам следует проявлять большую бдительность по отношению к пациентам, а самим людям не всегда стоит радоваться такому явлению, как потеря веса.

В рамках исследовательской работы эксперты провели анализ 25 опубликованных ранее исследований, в которых изучалась связь между весом и раком. Они сделали вывод, что нельзя игнорировать потерю веса как ранний знак рака. Чаще только люди даже не обращают внимание на этот факт, а следовало бы.

Оказалось, что у пациентов старше 60 лет с потерей веса на три процента был выше шанс пострадать от одного из десяти видов онкологии - рака прямой кишки, рака толстой кишки, рака простаты, рака яичников, рака поджелудочной железы, рака горла, рака легких, рака почек, рака желчных протоков и рака крови.

"Возможно, врачи не признают потерю веса в качестве потенциального симптома рака и не проводят обследование до тех пор, пока не появятся другие симптомы, - говорит доктор Брайан Николсон. - Медикам следует проявлять бдительность при наличии любого симптома, который может указывать на рак, включая необъяснимую потерю веса, при этом допуская, что этот симптом может быть признаком других заболеваний".

Как сообщал svodka.net.uа, американские ученые заявили, что в основе похудения должны быть тренировки на выносливость (бег, ходьба и т д.).

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