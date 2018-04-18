В Гарвардском университете США стартует проект по «воскрешению из мертвых» мамонтов. Ученые планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут имплантированы в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта, информирует svodka.net.

Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы. «Холодостойкие слоны смогут втаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым дерева зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло.

«Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений», — утверждает профессор Джордж Черч.

Ранее во Франции за полмиллиона евро продали скелет мамонта из Сибири. В ходе аукциона был продан скелет мамонта из Сибири за € 548 тыс. Возраст животного, как сообщается, может превосходить 10 000 лет.

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Отмечается, что высота скелета чуть больше 3 м, длина — около 5 м. Покупателем лота выступил глава французской компании Soprema, на фирменном знаке которой изображен мамонт. По его словам, скелет будет выставлен в холле офиса компании.

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