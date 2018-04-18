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"У меня не было намерений критиковать". Президент компании "Киевстар" извинился за слова об остановке Порошенко торгов по 4G-частотам
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18.04.2018 20:41
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Украинская власть, в том числе президент Петр Порошенко, помогли
успешно провести торги по получению лицензий для 4G-связи, заявил
глава компании "Киевстар" Петр Чернышов, который ранее говорил о
незаконности вмешательства в торги главы государства. Чернышов: Мы
очень благодарны за поддержку со стороны властей Фото: Peter
Chernyshov / Facebook В опубликованном сегодня интервью для
"Экономической правды" и проекта "Зе Інтерв'юер" Чернышов заявлял,
что президент Украины Петр Порошенко незаконно вмешался в торги."В
течение только периода подготовки и проведения тендеров на частоты
для 4G, мы видели слаженную работу всех институтов государственной
власти, регулятора, правительства для того, чтобы это событие
состоялось", – сказал глава компании.Теперь Чернышов
утверждает, что тендер провели честно, профессионально и
открыто."Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей, и, в
частности, президента Украины в проведении успешного аукциона. Я
сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений
критиковать тендерный процесс", – заявил он.После критики
Чернышова последовал комментарий компании "Киевстар", в котором
было сказано, что "соревнование за частоты проводилось открыто,
прозрачно, как того требует законодательство Украины", и что
"никаких юридических оснований" для пересмотра результатов тендера
нет.6 марта в “Украинском государственном центре
радиочастот” состоялись торги с голоса за получение
4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц.Три лота из шести заранее
были закреплены за операторами "большой тройки" – lifecell,
"Киевстар" и Vodafone – для обеспечения непрерывности оказания
услуги. Два лота из трех оставшихся выиграла компания
"Киевстар". За лот №4 она предложила 612 млн грн, за лот №6 –
900 млн грн. Лот №5 выиграла компания "Vodafone Украина",
предложившая 742 млн грн. Lifecell снимал свои заявки сразу после
оглашения начальных предложений.Аукцион посетил президент Петр
Порошенко, отметивший, что благодаря внедрению связи четвертого
поколения Украина возвращается в Европу по уровню
IT-технологий.
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