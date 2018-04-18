Украинская власть, в том числе президент Петр Порошенко, помогли успешно провести торги по получению лицензий для 4G-связи, заявил глава компании "Киевстар" Петр Чернышов, который ранее говорил о незаконности вмешательства в торги главы государства. Чернышов: Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей Фото: Peter Chernyshov / Facebook В опубликованном сегодня интервью для "Экономической правды" и проекта "Зе Інтерв'юер" Чернышов заявлял, что президент Украины Петр Порошенко незаконно вмешался в торги."В течение только периода подготовки и проведения тендеров на частоты для 4G, мы видели слаженную работу всех институтов государственной власти, регулятора, правительства для того, чтобы это событие состоялось", – сказал глава компании.Теперь Чернышов утверждает, что тендер провели честно, профессионально и открыто."Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей, и, в частности, президента Украины в проведении успешного аукциона. Я сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений критиковать тендерный процесс", – заявил он.После критики Чернышова последовал комментарий компании "Киевстар", в котором было сказано, что "соревнование за частоты проводилось открыто, прозрачно, как того требует законодательство Украины", и что "никаких юридических оснований" для пересмотра результатов тендера нет.6 марта в “Украинском государственном центре радиочастот” состоялись торги с голоса за получение 4G-лицензий в диапазоне частот 1800 МГц.Три лота из шести заранее были закреплены за операторами "большой тройки" – lifecell, "Киевстар" и Vodafone – для обеспечения непрерывности оказания услуги. Два лота из трех оставшихся выиграла компания "Киевстар". За лот №4 она предложила 612 млн грн, за лот №6 – 900 млн грн. Лот №5 выиграла компания "Vodafone Украина", предложившая 742 млн грн. Lifecell снимал свои заявки сразу после оглашения начальных предложений.Аукцион посетил президент Петр Порошенко, отметивший, что благодаря внедрению связи четвертого поколения Украина возвращается в Европу по уровню IT-технологий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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