|Королева Елизавета принимала в Букингемском дворце Джастина Трюдо
|18.04.2018 20:47
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В Лондоне состоялась встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и королевы Елизаветы, передает
Как указано в Twitter канадского премьера, королева принимала Трюдо в Букингемском дворце. Сколько длилась аудиенция и о чем говорил Трюдо с королевой пока не сообщается.
Однако, в сообщении также отмечается, что премьер Канады имел еще одну встречу на высоком уровне, а именно - с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Подробности также не сообщаются.
Напомним, Джастин Трюдо осудил "подлую" русскую атаку в Британии.
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