Снаряды обнаружил житель Львова во время прогулки

В среду, 18 апреля, в 15:22 во Львове на ул. Вернадского возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Сейчас место происшествия ограждено, выставлена ​​охрана.

Подана заявка в ГосЧС Украины на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов.