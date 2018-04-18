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У стадиона "Арена Львов" нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны
18.04.2018 20:50
У стадиона "Арена Львов" нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны
Снаряды обнаружил житель Львова во время прогулки
Львовянин нашел 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны возле стадиона "Арена Львов".
У стадиона "Арена Львов" нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны

В среду, 18 апреля, в 15:22 во Львове на ул. Вернадского возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.

Сейчас место происшествия ограждено, выставлена ​​охрана.

Подана заявка в ГосЧС Украины на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов.

Напомним, что полиция Харьковской области изъяла у двух школьников целый мешок с ржавыми боеприпасами.

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