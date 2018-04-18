|У стадиона "Арена Львов" нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны
|18.04.2018 20:50
|
Снаряды обнаружил житель Львова во время прогулкиЛьвовянин нашел 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны возле стадиона "Арена Львов".
В среду, 18 апреля, в 15:22 во Львове на ул. Вернадского возле стадиона "Арена Львов" во время прогулки житель обнаружил 22 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета.
Сейчас место происшествия ограждено, выставлена охрана.
Подана заявка в ГосЧС Украины на обезвреживание обнаруженных взрывных предметов.
Напомним, что полиция Харьковской области изъяла у двух школьников целый мешок с ржавыми боеприпасами.
Поделитесь статьей с друзьями