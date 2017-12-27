В Оболонском райсуде Киева командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что в марте 2014 года российские военные склоняли к измене и его, и командиров частей береговой охраны страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Воронченко является свидетелем со стороны обвинения Фото: ВМС ЗС України / Facebook Об этом командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил сегодня в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Мне предлагали и квартиру в Ростове, и должность в Ростове. То же самое происходило с командирами частей береговой охраны", – сказал он.Воронченко в марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя командующего береговой охраны.Командующий ВМС Украины свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны обвинения.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд вызвать на допрос по делу о государственной измене Януковича президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11 декабря в Оболонском суде состоялся допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей по делу о госизмене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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