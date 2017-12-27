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Вице-адмирал Воронченко о событиях в Крыму: Мне предлагали и квартиру, и должность в Ростове
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27.12.2017 11:43
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В Оболонском райсуде Киева командующий Военно-морскими силами
Украины Игорь Воронченко рассказал, что в марте 2014 года
российские военные склоняли к измене и его, и командиров частей
береговой охраны страны. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Воронченко является свидетелем со стороны
обвинения Фото: ВМС ЗС України / Facebook Об этом командующий
Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко
сообщил сегодня в Оболонском райсуде Киева, где слушается дело о
госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает
корреспондент издания "ГОРДОН"."Мне предлагали и квартиру в
Ростове, и должность в Ростове. То же самое происходило с
командирами частей береговой охраны", – сказал он.Воронченко в
марте 2014 года занимал должность исполняющего обязанности
заместителя командующего береговой охраны.Командующий ВМС Украины
свидетельствовал в суде над Януковичем со стороны
обвинения.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год,
после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде
Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем
гибель людей.7 декабря прокуратура просила суд вызвать на
допрос по делу о государственной измене Януковича президента
Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности
и обороны Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена
Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, посла Украины в
Польше Андрея Дещицу, бывшего премьера Арсения Яценюка.11 декабря в
Оболонском суде состоялся
допрос Авакова и Яценюка в качестве свидетелей
по делу о госизмене.
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