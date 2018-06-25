Научное подразделение Facebook опубликовало реферат, в котором показан новый подход к обучению нейросетей работать и улучшать изображения реальных людей.

Суть идеи заключается в использовании ресурсов социальных сетей для помощи нейросетям дорисовывать изображения, добавив в них фотографию того же человека, но с открытыми глазами, передает со ссылкой на и .

Предполагается, что такой снимок есть и его можно использовать, чтобы распознать цвет и форму глаз.

Стоит отметить, что это лишь дополнительная информация, а работает нейросеть именно с тем снимком, который нужно исправить.

К слову, нейросеть от Facebook имеет свои недостатки – к примеру, если на фото один глаз закрыт челкой, то ретушь фотографии выйдет сомнительного качества.

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