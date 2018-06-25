|В Facebook придумали оригинальный способ исправления неудачных фото
|25.06.2018 14:30
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Научное подразделение Facebook опубликовало реферат, в котором показан новый подход к обучению нейросетей работать и улучшать изображения реальных людей.
Суть идеи заключается в использовании ресурсов социальных сетей для помощи нейросетям дорисовывать изображения, добавив в них фотографию того же человека, но с открытыми глазами, передает со ссылкой на и .
Предполагается, что такой снимок есть и его можно использовать, чтобы распознать цвет и форму глаз.
Стоит отметить, что это лишь дополнительная информация, а работает нейросеть именно с тем снимком, который нужно исправить.
К слову, нейросеть от Facebook имеет свои недостатки – к примеру, если на фото один глаз закрыт челкой, то ретушь фотографии выйдет сомнительного качества.
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