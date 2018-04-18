Главу государства предупреждали об агрессии России.

Служба безопасности Украины рассекретила документы по делу экс-президента Виктора Януковича – беглеца дважды предупреждали о существовании угрозы нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России, информирует svodka.net.

Часть материалов, которую посчитали допустимыми огласке, ТСН предоставили стороне обвинения — Главной военной прокуратуре.

В частности глава СБУ отправлял президенту и главе АП Андрею Клюеву письма об угрозе нацбезопасности Украины со стороны России 15 января 2013 года и 17 февраля 2014 года соответственно.

В первом из них говорится о том, что СБУ имеет информацию о возможности агрессивной экспансии российского капитала во все сферы жизнедеятельности государства при активной поддержке руководства РФ с использованием спецслужб.

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Доклад Януковичу

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Также в тексте говорится о формировании при президенте РФ межведомственной группы, одной из неофициальных целей которой называют создание позиций для «косвенного давления на руководство Украины в вопросе вступления в Таможенный союз».

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Доклад Януковичу

В письме в адрес Клюева указывается, что под видом «проектов в защиту русскоязычных» происходят попытки распространить сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости России вмешаться во внутренние дела Украины. Благоприятным для Москвы фактором в письме указывают тот факт, что пророссийский политикум на Востоке и Юге Украины говорил о федерализации государства и ориентации на РФ.

Доклад Клюеву

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Напомним, о наличии документов, свидетельствующих об осведомленности Януковича об угрозе нацбезопасности Украины во время допроса нардепа Михаила Добкина 18 апреля заявил прокурор Руслан Кравченко.

Сам Добкин в суде рассказал о последнем визите Януковича в Харьков и о том, что он собирался устроить «турне» по регионам Украины после расстрелов активистов на Майдане.

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