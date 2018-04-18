В оккупированном Крыму крымского татарина Исмаила Рамазанова обвиняют в пропаганде экстремизма. Рамазанова задержали 23 января Фото: ru.krymr.com Рамазанов просил "суд" изменить ему меру пресечения на домашний арест, поскольку он не намерен покидать полуостров.23 января стало известно о задержании Исмаила Рамазанова после обысков в его доме. Правозащитница Лутфие Зудиева заявила, что ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма. Суд арестовал его до 18 мая.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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