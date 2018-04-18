|"Динамо" и "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины
|18.04.2018 20:59
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Это 10 очная встреча команд в финалеКиевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины сезона 2017/2018.
"Шахтер" - "Динамо". Фото: shakhtar.com
В полуфинале футболисты "Динамо" на выезде уверенно победили второлиговый СК "Днепр-1" со счетом 1:4. За гостей забивали Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Артем Беседин и Беньямин Вербичи. Гол престижа за днепрян провел Игорь Когут.
В свою очередь "Шахтер" в Харькове деклассировал "Мариуполь" - 5:1. Подопечные Паулу Фонсеки уже после первого тайма побеждали 3:1 благодаря дублю Тайсона и голу Марлоса. После перерыва увеличил преимущество "горняков" новичок Кайоде, а точку в матче поставил Иван Петряк. Гол за "Мариуполь" провел Игорь Тищенко.
Напомним, что конец Кубка Украины состоится в Днепре 9 мая. В Днепре играли конец Кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1:0.
На данный момент больше только раз выигрывали Кубок Украины "Динамо" и "Шахтер" - по 11 раз. Между собой эти команды провели девять финалов: пять побед в активе "динамовцев" и четыре - "горняков". Отметим, что два последних розыгрыша Кубка Украины выигрывал именно "Шахтер".