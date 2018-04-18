Это 10 очная встреча команд в финале

В полуфинале футболисты "Динамо" на выезде уверенно победили второлиговый СК "Днепр-1" со счетом 1:4. За гостей забивали Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Артем Беседин и Беньямин Вербичи. Гол престижа за днепрян провел Игорь Когут.

В свою очередь "Шахтер" в Харькове деклассировал "Мариуполь" - 5:1. Подопечные Паулу Фонсеки уже после первого тайма побеждали 3:1 благодаря дублю Тайсона и голу Марлоса. После перерыва увеличил преимущество "горняков" новичок Кайоде, а точку в матче поставил Иван Петряк. Гол за "Мариуполь" провел Игорь Тищенко.

Напомним, что конец Кубка Украины состоится в Днепре 9 мая. В Днепре играли конец Кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1:0.