Чемпион мира в супертяжелом весе по нескольким версиям (WBA Super, WBO, IBF, IBO) британец Энтони Джошуа заявил о желании увидеть бывшего соперника украинца Владимира Кличко своим тренером, сообщает со ссылкой на Sky Sport.

"Кличко нужен мне в моем углу ринга, его опыт поможет мне стать лучше. Он доминировал на протяжении десяти лет, и бесспорно, что он может меня многому научить", - отметил Джошуа.

Стоит отметить, что олимпийский чемпион Лондона после поединка с Кличко провел два поединка - победил Карлоса Такаму и Джозефа Паркера в объединительном бою.

Напомним, что три издания признавали баталию между Кличко и Джошуа лучшим боем 2017 года.

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