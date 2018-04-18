В Чехии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали почти 10 человек.

Об этом в Facebook сообщает Влад Антонов, передает со ссылкой на .

"Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - информирует он.

Буквально через 10 минут чешские медики уже были на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим. В 8 человек получили ссадины и ушибы. Тяжелых травм нет. Всем людям помощь была оказана на месте.

За украинцами отправили другой автобус.

В результате столкновения легкового автомобиля, пассажирского автобуса и маршрутного такси в Кривом Роге на Днепропетровщине, по предварительным данным, погибли 8 и пострадали 21 человек.

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