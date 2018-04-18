Шешеля признано виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии

Парламентская делегация из Загреба отменила остаток своего визита в среду после того, как Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления членам делегации, назвав их "усташи" (хорватские фашисты), сообщает Balkan Insight .

"Несмотря на очень хорошее начало официального визита ... через этот акт нападения на достоинство Хорватии мы отменили визит" , - говорится в заявлении хорватского парламента.

Делегация должна встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич в четверг.

Спикер парламента Сербии Майя Гойкович выступила с заявлением, в котором осуждается "жестокая попытка депутата Шешель угрожать достоинству Национального собрания Сербии и делегации парламента Хорватии" .

"Неуважение к государственным символам Хорватии ... не может быть разрешено, а также оскорбляет сербский народ, гордится традицией гостеприимства", - сказал Гойкович.

Сербская Радикальная партия Шешеля опубликовала свое заявление, в котором поддержала действия своего лидера, заявив, что "пять сотрудников службы безопасности не смогли забрать флаг" в Шешеля и другого депутата партии.

Шешель был близким соратником покойного президента Сербии Слободана Милошевича и занимал должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год. Против Шешеля были выдвинуты обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности и по шести пунктам - в военных преступлениях, разжигании этнических чисток в Боснии, Хорватии и сербской провинции Воеводина в период с августа 1991-сентябрь 1993 года.

Шешель охотно сдался Международному уголовному трибуналу в 2003 году. Процесс по его делу было начато в 2007 году. В 2014 году его отпустили на лечение в Сербии, после того как ему был установлен диагноз рака в терминальной стадии. В апреле 2018 года Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге признал Шешеля виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии.