|Хорватские депутаты оставили Сербию после того, как националист Шешель растоптал флаг
|18.04.2018 21:07
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Шешеля признано виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей ЮгославииХорватская парламентская делегация сократила визит в Сербию после того, как сербский националистический депутат Шешель публично топтался на национальном флаге Хорватии и выкрикивал оскорбления.
Фото: АР
Парламентская делегация из Загреба отменила остаток своего визита в среду после того, как Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления членам делегации, назвав их "усташи" (хорватские фашисты), сообщает Balkan Insight.
"Несмотря на очень хорошее начало официального визита ... через этот акт нападения на достоинство Хорватии мы отменили визит", - говорится в заявлении хорватского парламента.
Делегация должна встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич в четверг.
Спикер парламента Сербии Майя Гойкович выступила с заявлением, в котором осуждается "жестокая попытка депутата Шешель угрожать достоинству Национального собрания Сербии и делегации парламента Хорватии".
"Неуважение к государственным символам Хорватии ... не может быть разрешено, а также оскорбляет сербский народ, гордится традицией гостеприимства", - сказал Гойкович.
Сербская Радикальная партия Шешеля опубликовала свое заявление, в котором поддержала действия своего лидера, заявив, что "пять сотрудников службы безопасности не смогли забрать флаг" в Шешеля и другого депутата партии.
Шешель был близким соратником покойного президента Сербии Слободана Милошевича и занимал должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год. Против Шешеля были выдвинуты обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности и по шести пунктам - в военных преступлениях, разжигании этнических чисток в Боснии, Хорватии и сербской провинции Воеводина в период с августа 1991-сентябрь 1993 года.
Шешель охотно сдался Международному уголовному трибуналу в 2003 году. Процесс по его делу было начато в 2007 году. В 2014 году его отпустили на лечение в Сербии, после того как ему был установлен диагноз рака в терминальной стадии. В апреле 2018 года Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге признал Шешеля виновным в совершении военных преступлений на территории бывшей Югославии.
Напомним, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что странам Западных Балкан необходима европейская перспектива, чтобы на их территорию не вернулась война.