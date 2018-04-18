В среду, 18 апреля, для жителей Авдеевки организуют подвоз питьевой воды из-за прекращения водоснабжения Донбасса в связи с отключением Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В 15:25 остановлено ДФС и подачу воды в Авдеевку. Население оповещено о необходимости сделать запасы. С субботы планируется подавать воду из резервуаров по графику. Запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в среду, 18 апреля, из-за обстрела была приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Работа Донецкой фильтровальной станции будет на некоторое время приостановлена. Об этом сообщили в компании коммунального предприятия "Вода Донбасса".

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