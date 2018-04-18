Террористы начали обстреливать из Донецка позиции украинских военнослужащих, а также объявили в городе тревогу, сообщил в Facebook волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

«Сейчас из Донецка соперник открыл огонь из 152 мм арты. Сейчас идет обстрел наших позиций в направлении Авдеевки, Песков и ясиноватской развязки. Уже полчаса враг ведет огонь из 82-мм и 120-мм минометов», — рассказал он, информирует svodka.net.

Кабакаев добавил, что из-за объявленной тревоги в Донецке на патрулирование выехало несколько нарядов «МГБ», которые якобы ловят диверсантов.

Кроме того, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что террористы не придерживались режима полного прекращения огня. По состоянию на 18:00 было зафиксировано 20 обстрелов украинских опорных пунктов.

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«В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты «Бутовка». 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил близко Песков», – добавили в штабе АТО.

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Также террористы стреляли из гранатометов по защитникам Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки.

«Кроме того, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов — близко Невельского и Талаковки, стрелкового оружия — в районе Лебединского, Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, а неподалеку от Гнутово — велся снайперский огонь», – заявили в пресс-службе.

На Луганском направлении боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под поселком Новолуганское, а снайперы стреляли возле Майорска и Новгородского.

«В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную медицинскую помощь», – резюмировали в штабе.

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