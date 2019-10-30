38-річна Меган Маркл - одна з найбільш обговорюваних персон в світі. У той час, як вся увага публіки націлена на її поведінку, мало хто помітив, що в герцогині з'явилися нові прикраси.



Під час візиту до Віндзорського замку для участі в круглому столі на правій руці дружини принца Гаррі красувалося два золотих кільця, які раніше ніхто не бачив. Репортерам видання People вдалося з'ясувати, що це прикраси канадського бренду Vargas Goteo.



Для Меган кільця мають особливе значення. Справа в тому, що ювелірний будинок підтримує порятунок вимираючих видів тварин, жертвуючи доходи з продаж благодійним організаціям. Активістці Маркл це дуже близьке, тому вона вирішила таким чином зробити свій внесок у захист навколишнього середовища.





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