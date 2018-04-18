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СБУ проверяет статью "Нового времени" на наличие в ней государственной тайны
18.04.2018 21:15
СБУ проверяет статью "Нового времени" на наличие в ней государственной тайны
Пашинский заявил, что статья в журнале "Новое время" - это "атака на попытки Украины повысить обороноспособность армии"
Служба безопасности Украины проверяет статью журнала "Новое время" о злоупотреблениях в оборонной сфере на наличие государственной тайны.
СБУ проверяет статью "Нового времени" на наличие в ней государственной тайны Фото: ua1.com.ua/

Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виталий Маликов во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, пишет "Радио Свобода".

"Сейчас Служба безопасности Украины в рамках определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну. Потому что здесь вопросов очень много", - сказал Маликов.

12 апреля главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении после публикации расследования, фигурантами которого является народный депутат Сергей Пашинский и заместитель председателя СНБО Олег Гладковский.

По словам журналиста, в статье говорилось о том, что, по мнению многих источников, они являются главными бенефециаром схем как при госзаказе военно-промышленного комплекса, так и продажи за границу продукции ВПК и покупатели за рубежом военной техники.

11 апреля издание "Цензор.нет" опубликовало статью Пашинского, который заявил о подготовке иска в суд на издание "Новое время". Кроме того, он пообещал обратиться к известным украинским общественным организациям, которые занимаются мониторингом деятельности СМИ и журналистской этики, с просьбой дать оценку таким действиям издания и журналиста Ивана Верстюка.

13 апреля народный депутат Сергей Пашинский, комментируя заявления об угрозах, призвал главного редактора издания Виталия Сыча обращаться в полицию. Кроме того, Пашинский заявил, что статья в журнале "Новое время" - это "атака на попытки Украины повысить обороноспособность армии".

В государственном концерне "Укроборонпром" решили обратиться в суд из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.  

  • Пашинский просит уголовную ответственность для журналистов "за подрыв обороноспособности государства"
  • "Укроборонпром" будет судиться с журналистами из-за публикации о злоупотреблениях в оборонке

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