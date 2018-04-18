|СБУ проверяет статью "Нового времени" на наличие в ней государственной тайны
|18.04.2018 21:15
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Пашинский заявил, что статья в журнале "Новое время" - это "атака на попытки Украины повысить обороноспособность армии"Служба безопасности Украины проверяет статью журнала "Новое время" о злоупотреблениях в оборонной сфере на наличие государственной тайны.
Фото: ua1.com.ua/
Об этом заявил заместитель председателя СБУ Виталий Маликов во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, пишет "Радио Свобода".
"Сейчас Служба безопасности Украины в рамках определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну. Потому что здесь вопросов очень много", - сказал Маликов.
12 апреля главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении после публикации расследования, фигурантами которого является народный депутат Сергей Пашинский и заместитель председателя СНБО Олег Гладковский.
По словам журналиста, в статье говорилось о том, что, по мнению многих источников, они являются главными бенефециаром схем как при госзаказе военно-промышленного комплекса, так и продажи за границу продукции ВПК и покупатели за рубежом военной техники.
11 апреля издание "Цензор.нет" опубликовало статью Пашинского, который заявил о подготовке иска в суд на издание "Новое время". Кроме того, он пообещал обратиться к известным украинским общественным организациям, которые занимаются мониторингом деятельности СМИ и журналистской этики, с просьбой дать оценку таким действиям издания и журналиста Ивана Верстюка.
13 апреля народный депутат Сергей Пашинский, комментируя заявления об угрозах, призвал главного редактора издания Виталия Сыча обращаться в полицию. Кроме того, Пашинский заявил, что статья в журнале "Новое время" - это "атака на попытки Украины повысить обороноспособность армии".
В государственном концерне "Укроборонпром" решили обратиться в суд из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.