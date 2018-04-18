Директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну стало плохо прямо в зале Киевского районного суда Одессы, где рассматривается его дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель троих детей.

Он упал к ногам конвоиров, передает со ссылкой на .

Врач скорой помощи Сергей Кириенко, прибывший по вызову, заявил судье, что у мужчины предынфарктное состояние, передает "Думская". В 2011 в Саркисяна уже был инфаркт, следовательно есть основания опасаться за его жизнь. Суд разрешил госпитализацию подозреваемого.

Заседание перенесли на 23 апреля. К тому времени Саркисян будет под охраной в одном из медицинских учреждений города.

В ночь против 16 сентября прошлого года в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел пожар. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанники дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли трое девушек из комнаты №11 на 2-м этаже - 8-летняя София Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий, 12 лет.

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