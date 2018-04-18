Обнаруженные в редком метеорите алмазы образовались в недрах другой планеты, которая разрушилась еще до начала формирования Солнечной системы.

В октябре 2008 года в пустыне Судана ученые подобрали около четырех килограммов обломков метеорита 2008 TC3, который впервые в истории удалось заметить еще за день до падения, на подлете к атмосфере Земли, и проследить до самого взрыва на высоте почти 40 км, информирует svodka.net.

Анализ показал, что погибшее тело принадлежало углеродному астероиду редкого типа урейлитов и состояло из графита с включениями алмазных кристаллов. Происхождение урейлитов остается предметом дискуссий, однако новая работа Филиппа Жилле и его коллег из Федеральной политехнической школы Лозанны, пожалуй, даст этим гипотезам совершенно неожиданный поворот.

Дело в том, что, по современным представлениям, существуют три механизма образования кристаллов алмаза. Они могут формироваться непосредственно при мощном столкновении астероида с планетой; в космосе — химическим осаждением паров углерода в протопланетном туманности; наконец, в самых недрах планет — под действием высоких давлений и температур.

svodka.net/

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В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, Филипп Жилле с соавторами рассказывает об анализе алмазных вкраплений в 2008 TC3. Они оказались сравнительно большими — до 100 микрометров, что исключает варианты и с «ударным» происхождением, и с осаждением. Остается единственная версия, на которой и сошлись ученые: алмазы 2008 TC3 сформировались в недрах планеты, погибшей еще в первые миллионы лет существования Солнечной системы.

Затем авторы рассмотрели микропримеси, накопившиеся в этих кристаллах. Среди них обнаружили такие минералы, как хромит, фосфаты, сульфид железа, никеля. Их состав и морфология показали, что рост кристаллов происходил при довольно значительном давлении в 20 ГПа (около 200 тыс. атмосфер). Это может означать, что алмазы образовались на планете, которая по размерам где-то между Меркурием и Марсом. На заре своего развития Солнечная система была полна такими телами: некоторые из них сумели сформировать современные планеты, а другие погибли, упав на Солнце или разлетевшись от ударов друг с другом.

«Хотя мы имеем первое надежное свидетельство существования такого большого погибшего тела, само его присутствие в ранней Солнечной системе предполагается моделями образования планет», — пишут авторы статьи.

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