Это наибольшее финансирование украинского кинопроизводства

Для сравнения, уточнил министр, в 2017 году на отечественное кино было выделено 500 млн гривен, а в 2014 году - только 25 млн гривен.

"Я благодарен коллегам, а также лично премьер-министру Украины за определение приоритетности этого вопроса - вопросы развития украинского кино. В частности, это касается и политической свободы принципиальное увеличение объема финансирования - если в 2014 году на кинопроизводство действительно выделено лишь 25 млн гривен, то в 2017 - эта сумма составляла 500 млн гривен, а на 2018 - уже составляет рекордный миллиард гривен" , - написал министр в Facebook .