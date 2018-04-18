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В 2018 году Кабмин выделит на развитие кино 1 млрд грн, - Нищук
18.04.2018 21:24
В 2018 году Кабмин выделит на развитие кино 1 млрд грн, - Нищук
Это наибольшее финансирование украинского кинопроизводства
Министр культуры Евгений Нищук сообщил, что Кабмин Украины в 2018 году выделит на развитие кинематографа 1 миллиард гривен.
В 2018 году Кабмин выделит на развитие кино 1 млрд грн, - Нищук Евгений Нищук. Фото: iPress.ua / Михаил Гема

Для сравнения, уточнил министр, в 2017 году на отечественное кино было выделено 500 млн гривен, а в 2014 году - только 25 млн гривен.

"Я благодарен коллегам, а также лично премьер-министру Украины за определение приоритетности этого вопроса - вопросы развития украинского кино. В частности, это касается и политической свободы принципиальное увеличение объема финансирования - если в 2014 году на кинопроизводство действительно выделено лишь 25 млн гривен, то в 2017 - эта сумма составляла 500 млн гривен, а на 2018 - уже составляет рекордный миллиард гривен", - написал министр в Facebook.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о предоставлении дополнительных 500 млн гривен на производство кинопродукции в Украине.

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