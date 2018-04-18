Затопление боевиками "ДНР" шахты "Юнком", где производились ядерные испытания, может привести к радиационной катастрофе, отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Семерак говорит об ухудшении экологической ситуации на Донбассе Фото: Остап Семерак / Facebook "То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое, что есть у человека – его жизнь. Это за пределами нормального человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом задача – не допустить радиационной катастрофы", – сказал он.По словам министра, экологическая ситуация на Донбассе ухудшается и может привести к катастрофе.16 сентября 1979 года в восточном крыле шахты "Юнком" для снижения напряжения пластов угля был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,2-0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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