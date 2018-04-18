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Семерак о шахте на Донбассе, где был ядерный взрыв: Боевики занимаются терроризмом и политическим шантажом
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18.04.2018 21:31
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Затопление боевиками "ДНР" шахты "Юнком", где производились ядерные
испытания, может привести к радиационной катастрофе, отметил
министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Семерак говорит об ухудшении
экологической ситуации на Донбассе Фото: Остап Семерак / Facebook
"То, во что "играют" боевики, является ничем иным, как терроризмом
и политическим шантажом, который ставит под угрозу самое дорогое,
что есть у человека – его жизнь. Это за пределами нормального
человеческого восприятия. Наша общая с международным сообществом
задача – не допустить радиационной катастрофы", – сказал
он.По словам министра, экологическая ситуация на Донбассе
ухудшается и может привести к катастрофе.16 сентября 1979 года в
восточном крыле шахты "Юнком" для снижения напряжения пластов угля
был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,2-0,3 килотонны
в тротиловом эквиваленте.
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