США напомнили Турции, цели РФ в Сирии не совпадают с планами Вашингтона. В свою очередь Турция и РФ ведут свою игру

Об этом заявил помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл .

По его словам, такое противодействие союзникам РФ предусмотрено пунктом 231 санкций закона CAATSA О противодействии противникам Америки путем санкций.

Помощник госсекретаря напомнил, что Турции не стоит забывать о рисках, которые несут в себе военные договоренности с РФ. Кроме того, сотрудничество с РФ в этом вопросе ставит под угрозу другие совместные проекты Турции и США.

"Анкара должна иметь в виду риски, которые она берет на себя в случае стратегических уступок Москве, чтобы достичь своих тактических целей в Сирии", - отметил Митчелл.

Он добавил, что США намерены привлечь Анкару к расширению своего участия в Женевском процессе, в борьбе с террористами Исламского государства, достижения долгосрочной стабилизации в Сирии, а также в противодействии расширения РФ и Ирана в этой стране.

При этом в сообщении указывается, что Турция является 66-летним членом НАТО и членом Коалиции по противодействию террористам ИГ. В то же время отмечается, что в течение последних лет Турция потерпела больше жертв терроризма, чем любой другой союзник альянса. Кроме того, страна приняла 3,5 миллиона сирийских беженцев.

Митчел отметил, что Вашингтон заинтересован видеть Турцию союзником Запада, а российские стратегические цели в Сирии "не совпадают с американскими".

Напомним, 29 декабря Турция и Россия заключили кредитное соглашение о покупке противоракетной системы С-400 на сумму $2,5 млрд.