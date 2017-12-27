Россией больше 17 лет правит организованная преступная группировка во главе с президентом Владимиром Путиным, которая руководствуется бандитской логикой "своих не сдаем", заявил "ГОРДОН" политэмигрант и адвокат, представлявший интересы родственников погибших моряков подлодки "Курск", Борис Кузнецов. 2 марта 2014 года, Нью-Йорк. Борис Кузнецов (слева) у здания консульства РФ на митинге протеста против ввода российских войск на территорию Украины Фото: Борис Кузнецов / Facebook ."Я не астролог, но у меня ощущение, что дворцовый переворот в Кремле вполне реален. Тем более что интересы российской кремлевской элиты на Западе еще никогда не находились под такой угрозой, как сейчас, когда США взялись за ближайшее окружение Путина", – заявил Кузнецов.На вопрос, кто именно возглавит "дворцовый переворот", Кузнецов ответил: "Не знаю. Будь моя воля, я б Путина еще в детстве пришиб".По словам адвоката, представлявшего интересы родственников моряков, погибших на подводной лодке "Курск", последние 17 лет Россией правит организованная преступная группировка, которая руководствуется логикой "своих не сдаем"."Почему Путин негласно распорядился никого из виновных в трагедии с "Курском" не сажать? Бандитская логика: своих не сдаем. Принятие такого политического решения – уголовное преступление. Это вмешательство в следствие. Поэтому я утверждаю: Россией правит организованная преступная группировка во главе с Путиным", – сказал Кузнецов.Борис Кузнецов – известный российский адвокат, представлявший интересы топ-чиновников и политиков РФ. В 2002 году, через два года после гибели подлодки "Курск", он стал адвокатом родственников погибших моряков и выявил нестыковки и фальсификации в материалах дела.После того, как попытки возобновить уголовное дело по "Курску" ни к чему не привели, Кузнецов опубликовал книгу-расследование "Она утонула…", в которой обвинил высшее командование Военно-морского флота РФ и лично президента Путина в гибели 118 членов экипажа подлодки. По словам Кузнецова именно после этого расследования на него завели уголовное дело и обвинили в разглашении гостайны. В 2007 году Кузнецов покинул Россию и получил политическое убежище в США.В декабре 2017 года американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, до начала февраля 2018 года в Конгрессе США будет представлен доклад о российских олигархах и высокопоставленных чиновниках. Фигурантам доклада, по словам политика, может быть запрещен въезд в Соединенные Штаты, а также ограничен или заблокирован доступ к финансовым активам в США.Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, Россия и Северной Кореи. Закон предусматривает, что в течение 180 дней министерство финансов, директор Национальной разведки и государственный секретарь США должны будут представить в Конгрессе доклад о российских олигархах и высокопоставленных чиновниках, имеющих отношение ко внешней политике РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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