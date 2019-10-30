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Гончарук: Олигархи не имеют влияния на правительство
30.10.2019 23:22
Гончарук заявил, что ни один из олигархов не оказывает влияние на правительство
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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