Украины утвердил квоты иммиграции на 2018 год. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении передает

Отметим, согласно закону об иммиграции дозволение на иммиграцию в пределах квоты имеют право военнослужащие, которые прослужили в три года или более. Право на подачу документов у указанной категории иностранцев и лиц без гражданства появляется с 5 ноября 2018, однако, по данным , в не служат иностранцы, которые попадают под квоту иммиграции на 2018 год. В связи с этим квота по указанным лицам не предусмотрена.

Для лиц, которые постоянно проживали на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, с учетом предложений Минсоцполитики установлена ​​нулевая квота иммиграции.

С учетом предложений Минсоцполитики в раздел "высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины", включен 1 человек для Волынской области.

Всего, согласно утвержденной квоте на иммиграцию, Украина может приютить 690 деятелей культуры, 1020 родственников граждан Украины, 530 лиц, которые ранее пребывали в гражданстве Украины, 2147 родителей, супругов и детей иммигранта. Лица, которые инвестировали в экономику Украины не менее 100 тыс. долларов, могут претендовать на иммиграцию без ограничений.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял, что в Польшу эмигрировали более миллиона украинцев.

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