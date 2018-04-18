Предыдущий документ прямо запрещал участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ

Об этом сообщает 18 апреля глава ведомства Игорь Жданов .

Предыдущий документ прямо запрещал участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ, в нынешнем же - запрещается финансировать такое участие за счет средств из государственного бюджета.

"Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории стран агрессора", - пишет Жданов в Facebook.

В то же время министр утверждает, что "сути решение это не меняет".

"Никакие средства украинских налогоплательщиков не будут потрачены на такие поездки. Никаких выплат государственных премиальных за участие в таких соревнованиях начислено не будет", - заверил Жданов.

Он отметил, что министерство и он сам неизменны в своей позиции - категорически против участия сборных команд в соревнованиях в России.

"Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, безопасность и все другие последствия - несут соответствующие федерации и персонально те атлеты, которые рискнут поехать в страну агрессора. Они об этом предупреждены", - отметил Жданов.

Ранее в среду Ассоциация спортивной борьбы Украины обнародовала заявление, в котором в частности объясняла, что ее спортсмены принимали участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе в российском городе Каспийске на законных основаниях .