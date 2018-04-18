|Резня в столичном троллейбусе: есть пострадавший
|18.04.2018 21:41
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В столичном троллейбусе во время движения началась драка, которая затем переросла в поножовщину, передает со ссылкой на сообщения очевидцев.
По словам очевидцев, драка началась, когда троллейбус следовал по улице Малая Житомирская.
"Во время резни одного человека ранили", - рассказали очевидцы, добавив, что видели кровь на руках и лице.
Полицию и "скорую" вызвал водитель троллейбуса. Сейчас движение остановлено.
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