В столичном троллейбусе во время движения началась драка, которая затем переросла в поножовщину, передает со ссылкой на сообщения очевидцев.

По словам очевидцев, драка началась, когда троллейбус следовал по улице Малая Житомирская.

"Во время резни одного человека ранили", - рассказали очевидцы, добавив, что видели кровь на руках и лице.

Полицию и "скорую" вызвал водитель троллейбуса. Сейчас движение остановлено.

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