Погода, Новости, загрузка...
В Совбезе ООН проходит заседание по докладу о деле Скрипалей. Трансляция
18.04.2018 21:48
В Совете Безопасности ООН проходит заседание, посвященное докладу Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Видеотрансляцию заседания ведет официальный сайт организации. '; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } });   Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Осталось символов: 1000 Опубликовать   Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '242120'; comments.start();
  • Обсудить эту тему во "ВКонтакте"
  • Обсудить эту тему в Facebook
corevotes({ json : '/pub/corevotes/allvotes_1.json', vote_id : 0, article_id : 242120, url : '/html/corevotes/', block : 'center', phrase : {'errvoted':'Вы уже голосовали', 'errselect':'Выберите вариант ответа'} }); Опрос   ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Совбезе ООН проходит заседание по докладу о деле Скрипалей. Трансляция ДЕНЬГИ В "Укрпошті" заявили, что украинцы смогут рассчитываться карточками в их отделениях ВОЙНА В УКРАИНЕ Семерак о шахте на Донбассе, где был ядерный взрыв: Боевики занимаются терроризмом и политическим шантажом У Кэти Перри в эфире шоу лопнули штаны. Видео   У Кэти Перри в эфире шоу лопнули штаны. Видео Ани Лорак показала объятия с Валерией Ани Лорак показала объятия с Валерией Адель оторвалась дома под выступление Бейонсе Адель оторвалась дома под выступление Бейонсе   The Cure. Леди Гага выпустила новую песню. Аудио   The Cure. Леди Гага выпустила новую песню. Аудио   Dmitriy Gordon   ГОРДОН    
  • function updateuserbar_bottom(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ // } else { u_str += 'Клуб читателей "ГОРДОН": Присоединиться'; } $('#footer_user').html(u_str); } updateuserbar_bottom(); coreola.addfunc('updateuserbar_bottom', function(){ updateuserbar_bottom(); });
  • Мобильная версия
  • Главная
  • Новости
  • Публикации
  • Спецпроекты
  • Интервью Дмитрия Гордона
  • Эксклюзив G
  • Бульвар Гордона
  • ИНФОГРАФИКА
  • Архив
Правила пользования сайтом и использования материалов Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН" © 2018, компания Androlen Baltic OÜ. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write("<\/a>")

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить