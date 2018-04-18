В Совбезе ООН проходит заседание по докладу о деле Скрипалей. Трансляция
18.04.2018 21:48
В Совете Безопасности ООН проходит заседание, посвященное докладу
Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении
в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля и его дочери Юлии. Видеотрансляцию заседания ведет
официальный сайт организации. ';
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