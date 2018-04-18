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Геращенко: Россия не ответила на предложение Украины об обмене 23 россиян на своих политзаключенных
18.04.2018 21:49
Геращенко: Россия не ответила на предложение Украины об обмене 23 россиян на своих политзаключенных
По мнению Геращенко, Россия не проявляет никакого интереса в этом
Россия не ответила на предложение Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) об обмене 23 осужденных россиян на своих политзаключенных.
Геращенко: Россия не ответила на предложение Украины об обмене 23 россиян на своих политзаключенных Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. А представители ОРДЛО продолжают включать этих русских в свои списки как "ополченцев" - жителей "молодых республик", - написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, РФ не проявляет никакого интереса к своим гражданам, которые содержатся в украинских тюрьмах.

Напомним, Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске заявила о готовности обменять 23 россиян на своих политзаключенных в РФ. 

Как известно, 27 декабря состоялся обмен удерживаемых лицУкраинская сторона получила 73 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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