По мнению Геращенко, Россия не проявляет никакого интереса в этом

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. А представители ОРДЛО продолжают включать этих русских в свои списки как "ополченцев" - жителей "молодых республик", - написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook .

По мнению Геращенко, РФ не проявляет никакого интереса к своим гражданам, которые содержатся в украинских тюрьмах.

Напомним, Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске заявила о готовности обменять 23 россиян на своих политзаключенных в РФ.